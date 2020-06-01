Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции

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В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в Кремле также обсуждают сценарий, при котором президент обратится к гражданам уже после голосования. «Интерфакс» же, ссылаясь сразу на нескольких информаторов, отмечает, что Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии 1 июля, основного дня голосования.
Ранее, отмечает РБК, в Кремле не исключали обращение президента из-за поправок.
«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.