Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции

В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в Кремле также обсуждают сценарий, при котором президент обратится к гражданам уже после голосования. «Интерфакс» же, ссылаясь сразу на нескольких информаторов, отмечает, что Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии 1 июля, основного дня голосования.

Ранее, отмечает РБК, в Кремле не исключали обращение президента из-за поправок.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.