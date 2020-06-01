Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты, посвященные 75-летию Победы

Пензенцы могут стать обладателями тематической драгоценной серебряной монеты номиналом «3 рубля» с цветным изображением звезды одной из башен Московского Кремля (с позолоченными элементами) и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на фоне праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Драгоценного металла в ней 31,10г., проба сплава серебра - 925/1000, диаметр - 39,00 мм. Она отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Помимо этого, в банке есть набор, в котором есть тематическая монета номиналом «10 рублей» и 19 монет «25 рублей» серии «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)», на реверсе которых изображены изобретения В.Г. Грабина, Ж.Я. Котина, М.И. Кошкина, Б.М. Малинина, В.М. Петлякова, Ф.Ф. Петрова, Н.Н. Поликарпова, С.Г. Симонова, Г.С. Шпагина, С.В. Ильюшина, С.А. Лавочкина, М.Н. Логинова, А.Н. Туполева, А.С. Яковлева, П.М. Горюнова, Л.Л. Ермаша, А.И. Маслова, А.И. Судаева, Ф.В. Токарева. Монеты были отчеканены на Московском монетном дворе.

«В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Прекрасным памятным подарком станет набор монет, посвященный этой значимой дате в нашей истории. Он будет ценен как память о прошлом, о великих людях и их изобретениях, которые помогли приблизить День Победы», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону: 8-800-100-64-10.