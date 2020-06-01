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18.06.2020г.
Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты, посвященные 75-летию Победы

Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты, посвященные 75-летию Победы

Чт, 18.06.20 12:20
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В банке «Кузнецкий» появились новые серии монет, которые посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пензенцы могут стать обладателями тематической драгоценной серебряной монеты номиналом «3 рубля» с цветным изображением звезды одной из башен Московского Кремля (с позолоченными элементами) и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на фоне праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Драгоценного металла в ней 31,10г., проба сплава серебра - 925/1000, диаметр - 39,00 мм. Она отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Помимо этого, в банке есть набор, в котором есть тематическая монета номиналом «10 рублей» и 19 монет «25 рублей» серии «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)», на реверсе которых изображены изобретения В.Г. Грабина, Ж.Я. Котина, М.И. Кошкина, Б.М. Малинина, В.М. Петлякова, Ф.Ф. Петрова, Н.Н. Поликарпова, С.Г. Симонова, Г.С. Шпагина, С.В. Ильюшина, С.А. Лавочкина, М.Н. Логинова, А.Н. Туполева, А.С. Яковлева, П.М. Горюнова, Л.Л. Ермаша, А.И. Маслова, А.И. Судаева, Ф.В. Токарева. Монеты были отчеканены на Московском монетном дворе.

«В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Прекрасным памятным подарком станет набор монет, посвященный этой значимой дате в нашей истории. Он будет ценен как память о прошлом, о великих людях и их изобретениях, которые помогли приблизить День Победы», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону: 8-800-100-64-10.

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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
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