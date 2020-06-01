В Каменке легковушка влетела в забор и перевернулась

В городе Каменка Пензенской области произошла авария. В региональном управлении ГИБДД рассказали о случившемся.

В пресс-службе ведомства пояснили, что 17 июня около 5:40 на ул. Спортивной 31-летний водитель LADA Priora съехал с дороги и врезался в забор. Из-за этого автомобиль перевернулся. Мужчину госпитализировали с травмами.

По факту аварии проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, отвлекаться при движении на гаджеты.