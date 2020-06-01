Пензенская область не вошла в «черный список» Генпрокуратуры

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад главы ведомства Игоря Краснова, в прошлом году уровень коррупционной преступности по стране соответствовал 21,1 правонарушению на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее цифра была меньше - 20,8. В десятку коррупционных регионов включены Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения - от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции - в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Там коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.