Ночью 19 июня в Пензенской области ожидается гроза

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометеоцентр, пензенцев ждет облачная с прояснениями погода. Ночью по региону местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки 23-28 градусов тепла.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях жители могут обратиться по телефону 112.