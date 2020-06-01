В России отмечают рекордный рост цен на бензин

Как сообщает «Лента.ру», это рекордный показатель за всю историю торгов. Во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018-м стоимость тонны АИ-95 не превышала 56,3 тыс. рублей.

По мнению экспертов, опрошенных «Интерфаксом», причин для снижения цены в настоящее время нет, ведь на рынке есть дефицит бензина АИ-95. Вместе с тем, спрос на него продолжает расти. Также, по словам специалистов, спрос на топливо в стране после отмены введенных для борьбы с коронавирусом ограничений восстанавливается быстрее, чем производство на нефтеперерабатывающих заводах. На стоимости бензина мог отразиться и запрет правительства на его импорт из-за рубежа.

Напомним, информагентство ведет ежемесячный мониторинг цен на топливо. Среднюю стоимость бензина за май можно узнать ЗДЕСЬ.