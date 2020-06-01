Covid-19. В Нижнеломовском районе резко увеличилось количество больных

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 18 июня.

Она отметила, что в области еще 70 человек заболели Covid-19.

Среди новых случаев лидирует Нижнеломовский район, где прирост составил девятнадцать пациентов. По состоянию на 17 июня, здесь коронавирус подтвердился у трех человек. На втором месте – Пенза, где обнаружили четырнадцать зараженных. Еще одиннадцать человек заболели в Каменском районе.

Восемь новых положительных тестов – в Башмаковском районе, четыре – в Колышлейском районе, по два пациента – в Мокшанском и Сердобском районах. Наименьшее количество больных - в Городищенском, Иссинском, Сосновоборском, Кузнецком, Тамалинском, Лопатинском, Лунинском, Бессоновском и Никольском районах. Здесь – по одному зараженному.

Также в регионе заболел житель Саратовской области. Кроме того, Дина Черемушкина пояснила, что среди пациентов есть восьмилетний ребенок.

«Вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 40682 человека, а в лабораториях лечебной сети – 76016», - добавила она.

За весь период наблюдений в Пензенской области коронавирусом заразились 4076 человек. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 июня. Жителям напоминают о том, что нужно носить маску в общественных местах, мыть руки с мылом и ограничивать личные контакты.