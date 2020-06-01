Лера Кудрявцева: «Никто не агитирует голосовать вас за или против»

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками мнением о голосовании по поправкам в Конституцию.

В своем Instagram-аккаунте звезда обратила внимание на то, что люди по-разному реагируют на посты, в которых знаменитости пишут о важности голосования.

«Вы очень неоднозначно реагируете в комментариях моих коллег, которые пишут о важности голосования, и не имеет значения, какой точки зрения вы придерживаетесь. Заметьте: никто не агитирует голосовать вас за или против! Выбор вы должны сделать лично. Отдать свой голос, чтобы им никто не воспользовался», - высказалась ведущая.

Она отметила, что сама примет участие в голосовании.

Напомним, пензенцы смогут проголосовать (18+) по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Ранее стало известно о графиках голосования.