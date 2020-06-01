Лера Кудрявцева: «Никто не агитирует голосовать вас за или против»

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Известная российская ведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками мнением о голосовании по поправкам в Конституцию.
В своем Instagram-аккаунте звезда обратила внимание на то, что люди по-разному реагируют на посты, в которых знаменитости пишут о важности голосования.
«Вы очень неоднозначно реагируете в комментариях моих коллег, которые пишут о важности голосования, и не имеет значения, какой точки зрения вы придерживаетесь. Заметьте: никто не агитирует голосовать вас за или против! Выбор вы должны сделать лично. Отдать свой голос, чтобы им никто не воспользовался», - высказалась ведущая.
Она отметила, что сама примет участие в голосовании.
Напомним, пензенцы смогут проголосовать (18+) по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Ранее стало известно о графиках голосования.
Друзья! Вот вы очень неоднозначно реагируете в комментариях моих коллег, которые пишут о важности голосования, и не имеет значения какой точки зрения вы придерживаетесь. Заметьте: никто не агитирует голосовать вас за или против! Выбор вы должны сделать лично. Отдать свой голос, чтобы им никто не воспользовался. А если лень куда-то ходить, в том числе ради безопасности здоровья, проголосуйте дистанционно через mos.ru, что я и собираюсь сделать. Карантин с злополучным короновирусом нас многому научил и теперь мы понимаем насколько рационально мы можем использовать своё время.