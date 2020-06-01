Для поддержки пензенских предпринимателей выделили более 413 млн рублей

В Пензенской области малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса, выделили субсидии.

На сайте Министерства финансов РФ появилась интерактивная карта с данными по выплатам каждому региону, на которой можно увидеть количество получателей этой субсидии и сумму выплаченных средств.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, по состоянию на 9 июня в регионе 10056 человек получили деньги на общую сумму 413 657 620 рублей.

Об условиях предоставления субсидий и способах их получения можно ЗДЕСЬ.