В Пензенской области заключенный поплатился за экстремистскую надпись

В Пензенской области заключенный-рецидивист проведет в колонии больше времени из-за экстремистской надписи.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, мужчина сделал в публичном месте колони надпись, призывающую к расправе над представителями одной из национальностей.

Суд признал его виновным в публичном призыве к экстремизму. По совокупности приговоров он будет отбывать 2,2 года в исправительной колонии строгого режима. Также далее он будет лишен права в течение 1,5 лет публиковать и размещать какую-либо информацию.

Напомним, ранее также известно о задержании в Пензенской области лидеров и активных членов международной экстремистской организации.