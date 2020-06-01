Выпускники не смогут пропустить ЕГЭ из-за страха заболеть Covid-19

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Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, что страх заразиться коронавирусом не будет считаться уважительной причиной для пропуска единого госэкзамена.
Он отметил, что расписание ЕГЭ уже утвердили и не будут переносить, так как эпидобстановка в настоящее время не дает повода откладывать экзамен на более поздний срок.
Как сообщает телеканал «360», представитель ведомства подчеркнул, что боязнь коронавируса не является «объективной причиной» для пропуска экзаменов. В случае неявки школьник должен предоставить «веские документы», которые обоснуют, почему он не пришел в назначенный день. Если он не сделает этого, то не сможет пересдать экзамен летом. Не получится и сдать ЕГЭ повторно, чтобы улучшить свой результат.
Кроме того, Анзор Музаев напомнил, что на входе в обручреждение всем будут измерять температуру, а учеников рассадят с соблюдением соцдистанции.