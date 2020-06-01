Погибли шестеро. Пензенское авто попало в жуткое ДТП в Саранске

В Саранске произошла серьезная авария, участником которой стала машина, которая зарегистрирована в Пензе. В настоящее время в деле разбираются полицейские.

По данным пресс-службы управления МВД по Республике Мордовия, трагедия произошла 18 июня примерно в два часа ночи на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск.

В аварию попали две Lada Granta. Столкновение было лобовым, от удара машины вспыхнули. По предварительным данным, погибло шесть человек.

Одна из машин была с логотипом такси, ей управлял 37-летний водитель. В салоне находились две пассажирки, одна из них – 38-летняя жительница Рузаевки.

«Также в настоящее время известно, что владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе. Личности водителя и двоих пассажиров машины устанавливаются. При осмотре в багажнике были обнаружены строительные инструменты: газорезка, перфоратор, электрогенератор», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители продолжают осмотр места происшествия. Уже назначен ряд экспертиз, чтобы полицейские могли понять скорость движения, причину возгорания и другие обстоятельства.

Инспекторы просят автолюбителей соблюдать правила дорожно движения, следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.