В Пензенской области 13 социальных проектов получат президентские гранты

По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов господдержку получили 13 пензенских социальных проектов, причем один из них стал обладателем самого большого гранта в России.

Рекордную сумму – 27 млн 92,8 тыс. рублей – получит АНО «Квартал Луи», возглавляемое Марией Львовой-Беловой, на продолжение строительства арт-поместья «Новые берега». Целью проекта, как отмечается на сайте фонда, является «создание инклюзивного креативного пространства - территории опережающего социально-культурного развития для распространения практик инклюзии и интеграции людей с разными формами инвалидности в активную социальную деятельность».

Грант в размере 9 млн 855,8 тыс. рублей получит проект, направленный на создание и продвижение положительного контента в социальных сетях, - «#Счастьеесть». Его реализует АНО «Центр развития детей и молодежи «Малахит». Предполагается создать «короткометражный сериал, рассказывающий о том, что счастье окружает человека каждый день, счастье можно увидеть в семье, друзьях, близких людях, работе/школе, любви».

Почти 5,4 млн рублей направят на адресную помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, проект носит название «#ТыНеОдин». Реализовать его предложили в областном отделении «Российского детского фонда».

Благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» получит 2,99 млн рублей на реализацию проекта «Питомец - шанс на счастье!», задачи которого – увеличить число мест содержания бездомных животных на базе центра «Питомец», организовать еженедельные стерилизации и сформировать у людей ответственное отношение к четвероногим.

2 млн 709,5 тыс. рублей получит общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики» на создание центра социокультурной реабилитации детей и молодежи с ментальными нарушениями. Отмечается, что он «станет первым пространством в Пензенском регионе, в котором будут созданы условия для раннего развития, социализации, занятий творчеством, получения профессиональных навыков и общения разных возрастных категорий детей и молодежи с ментальными нарушениями».

Реготделению «Российских студотрядов» на проведение Спартакиады ПФО в 2020 году выделят 2 млн 575,7 тыс. рублей. Предполагается, что в проекте примут участие не менее 10 регионов ПФО, всего не менее 350 человек. Спартакиада будет проводится таким видам спорта, как мини-футбол, стритбол, волейбол, армспорт, настольный теннис, дартс, перетягивание каната, а также сдача норм ГТО в командном и личном зачете.

На реализацию просветительского проекта по внедрению успешных инклюзивных практик в образование «Мир без границ» Фонд президентских грантов направит пензенскому «Объединению родителей детей-инвалидов» 1 млн 622,7 тыс. рублей. В рамках него планируется организовать ряд мероприятий – фестивали, челленджи, вебинары, акции.

Реализация проекта «Связь поколений» поможет поддержать самые уязвимые слои населения, а именно - одиноких брошенных детей и пожилых людей в Пензенской области. На эти цели выдан грант в размере 1 млн 396 тыс. рублей. Его потратят на внедрение методики совместного обучения пожилых и детей, организацию и проведение оздоровительно-профилактических процедур и создание социальных видеороликов с участием сирот и одиноких пенсионеров.

На организацию учебных сборов для одаренных и высокомотивированных ПФО и городов присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» «Созвездие буду...» фонд выделит пензенской общественной организации по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» 1 млн 126,6 тыс. рублей.

Более миллиона (1 млн 69 тыс. рублей) выиграл проект «Равный среди равных», его будет реализовать пензенское отделение «Всероссийского общества инвалидов». На эти средства приобретут справочную литературу по настольным играм, пять комплектов спортинвентаря (каждый состоит из пяти игр - новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, корнхол).

Пензенский центр содействия развитию науки «Реактор» получит чуть меньше миллиона (994,8 тыс. рублей) на реализацию проекта по развитию робототехники в малокомплектных школах региона. Его цель – «создание условий для развития технического творчества среди учеников через организацию занятий».

На создание семейного интерактивного центра Family Time пензенская некоммерческая организация «Зато единая семья» получит 653,3 тыс. рублей. Самый маленький грант – в 281,8 тыс. рублей – выиграла территориальная организация профсоюза Заречного «Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности» на правовое просвещение работников.