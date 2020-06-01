В квартире пензенских дачников в их отсутствие устроили наркопритон

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время обыска оперативники обнаружили в квартире предметы и вещества, используемые для изготовления наркотиков, а во время обыска в помещении находились четыре человека под действием различных препаратов. Их привлекли к административной ответственности.

Отмечается, что 42-летний хозяин квартиры уже имел проблемы с законом: его не раз судили за незаконный оборот запрещенных веществ. Он рассказал правоохранителям, что живет вместе с родителями, а изготовлением запрещенных препаратов вместе со знакомыми занимался, когда родственники уезжали на дачу.

На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.