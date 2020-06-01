Избирком России рассмотрит вопрос о довыборах в Госдуму

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект повестки заседания. Пункт «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» - третий в списке вопросов.

Напомним, единый день голосования в 2020 году назначен на 13 сентября. В России пройдут избирательные кампании различных уровней, включая выборы губернатора и депутатов законодательных органов. Дополнительное избрание депутатов в Госдуму пройдет в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.