Избирком России рассмотрит вопрос о довыборах в Госдуму

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19 июня центральный избирком России рассмотрит вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект повестки заседания. Пункт «О назначении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» - третий в списке вопросов.
Напомним, единый день голосования в 2020 году назначен на 13 сентября. В России пройдут избирательные кампании различных уровней, включая выборы губернатора и депутатов законодательных органов. Дополнительное избрание депутатов в Госдуму пройдет в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане.