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18.06.2020г.
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Чт, 18.06.20 14:44
Просмотров: 546

Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%. Акция действует во всех салонах оператора до 30 июня.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, до 30 июня включительно абоненты Tele2 могут приобрести в салонах оператора смартфоны Huawei со скидкой 15%. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P, Huawei Y5P.

Чтобы получить скидку, необходимо быть участником программы лояльности «Больше». В мобильном приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете нужно активировать промокод, а в салоне оператора – сообщить продавцу о желании купить смартфон Huawei по акции. Один абонент может получить и активировать один промокод. Количество акционных смартфонов ограничено, наличие необходимо уточнять в салонах связи Tele2.

Участником программы лояльности «Больше» может стать любой частный абонент Tele2. Чтобы увидеть все предложения от партнеров, достаточно авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел «Больше» – на tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2». Пользователям программы лояльности доступны скидки на товары или услуги, подарки, а также кешбэк на абонентский счет клиента Tele2.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
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