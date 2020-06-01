В Кремле опровергли информацию о скупке сим-карт для голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о нелегальной раздаче сим-карт, которые нужны якобы для создания ложных аккаунтов, с которых можно будет голосовать по поправкам в Конституцию.

«Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то сим-карт и так далее, что является абсолютной чушью», - цитирует его слова телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Дмитрий Песков напомнил об ответственности за распространение лживых сведений и подчеркнул, что во время таких серьезных событий, как пандемия коронавируса или подготовка к голосованию, нужно особое чувство ответственности и со стороны СМИ.

Отмечается, что 17 июня специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) опровергли информацию о том, что в России массово закупают сим-карты, которые затем планируют использовать для накрутки результатов голосования с помощью фейковых аккаунтов.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.