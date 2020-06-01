В «Русмолко» стартовала практика для студентов

На «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл»), ведущем производителе молока-сырья в Пензенской области и одного из крупнейших в стране, пройдут летнюю практику порядка 30 студентов-аграриев третьих и четвертых курсов. Ребята смогут познакомиться с производством и поймут принцип работы современного высокотехнологичного агрохолдинга.

Собеседование уже прошли 16 кандидатов, девять из которых приглашены в хозяйства, находящиеся под управлением «Русмолко». Трое студентов уже вышли на практику, еще шесть человек присоединятся в июле и августе.

Практика пройдет на предприятиях «Русмолко» в Кузнецком, Наровчатском, Сердобском, Нижнеломовском, Башмаковском, Каменском и Пачелмском районах Пензенской области. Отмечается, что место работы для практиканта определяют в зависимости от места фактического проживания. Во время практики студентов обеспечивают жильем, а также бесплатным питанием. Ребята также смогут воспользоваться корпоративным транспортом, организованным для работников «Русмолко». Каждый практикант получает спецодежду и обувь.

У каждого студента будет опытный наставник. Он помогает освоить профессию, знакомит с технологическими процессами на предприятии, а также создает условия для благополучного прохождения практики и комфортной адаптации в коллективе.

В первый день наставник показывает студенту предприятие и рабочее место, предоставляет план работ. Специалист по охране труда проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, менеджер по производственному обучению знакомит практикантов с протоколами, которые внедрены и действуют в хозяйствах компании. Такое обучение проходит в «Русмолко» каждый новый работник. Студенты работают полный рабочий день, выполняют задания и поручения руководителей. Стоит отметить, что практика оплачивается.

В конце обучения выдающиеся студенты номинируются на звание именного стипендиата с возможностью получения стипендии «Русмолко» на протяжении следующего учебного года и дальнейшего трудоустройства в компанию.

Производственная практика позволяет «Русмолко» пригласить на постоянную работу студентов, уже знакомых с особенностями работы на современном предприятии АПК. Практиканты в свою очередь получают возможность изучить производство, узнать правила и регламенты предприятия, чтобы принять решение о продолжении работы в сельскохозяйственной отрасли.

В настоящее время в «Русмолко» продолжается отбор достойных кандидатов для прохождения летней практики. Запланировано пригласить на предприятия компании студентов, обучающихся по специальностям агроном (8 человек), инженер по ремонту сельскохозяйственной техники (8 человек), зоотехник (10 человек) и ветеринарный врач (4 человека).

Большинство заявок уже подано от студентов Пензенского государственного аграрного университета. В настоящее время пригласили на практику одного студента агрономического факультета, одного студента экономического факультета по специальности экономическая безопасность, двух учеников технологического факультета по специальности зоотехния, двух студентов факультета агроинженерия, а также трех студентов факультета ветеринарии из Ульяновского ГАУ.