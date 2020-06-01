В Пензе дан старт чемпионату России по регби

18 июня в Пензе на стадионе «Первомайский» стартовал чемпионат России по регби. Болельщиков и спортсменов перед матчем поприветствовали губернатор Иван Белозерцев и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, гости, болельщики. Приветствую участников этого большого спортивного события. Сегодня на Пензенской земле - праздник спорта, мы открываем чемпионат России по регби. Для области это большая честь. За многие десятилетия регион воспитал немало чемпионов мира, Европы, СССР по различным видам спорта. Хочу поблагодарить Федерацию регби России, спонсоров за то, что приняли решение финансово поддерживать развитие регби», - отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что этот вид спорта в Пензенской области продолжит развиваться, и пожелал спортсменам хорошей игры, а болельщикам – удовлетворения от просмотра.

Также Иван Белозерцев отметил, что трибуны «Первомайского» стадиона заполнены не полностью: в соответствии с требованием управления Роспотребнадзора, в связи с пандемией коронавируса пока допустимо присутствие на матчах лишь 10% болельщиков.

«Это реалии сегодняшнего времени. Но жизнь возвращается в нормальное русло, уверен, что мы победим инфекцию», - сказал губернатор.

Также пензенцев поприветствовал глава Федерации регби России Станислав Дружинин.

«Сегодня – исторический день, в жизнь нашей великой страны возвращается спорт, за этим наблюдает весь мир. Большое спасибо министерству спорта, Роспотребнадзору, губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву за возможность провести сегодняшний матч. Это большой шаг в развитии регби», - сказал он, после чего объявил чемпионат открытым.

Напомним, клуб «Локомотив-Пенза» сегодня встречается с монинским «ВВА-Подмосковье».