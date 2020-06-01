В Кузнецке на грунтовой дороге перевернулся мотоцикл

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что инцидент произошел 17 июня около 8 утра. Мотоцикл «Yamaha» под управлением 41-летнего мужчины ехал по грунтовой дороге вдоль железнодорожного пути. Водитель не справился с управлением, из-за чего двухколесный транспорт перевернулся. Горожанина госпитализировали с травмами.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции. Следует избегать необдуманных маневров на дороге, ведь любое неверное движение может поставить под угрозу чью-то жизнь.