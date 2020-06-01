Долг по зарплате в Пензенской области - один из самых низких в РФ

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В Пензенской области за первые пять месяцев 2020 года сумма долгов по зарплате составила 6,1 млн рублей.
Как сообщается на официальном сайте Росстата, эта задолженность организаций сложилась «из-за отсутствия собственных средств». Это один из самых низких показателей по России.
Самая большая задолженность сложилась в Кемеровской области - 479,8 млн рублей, далее следуют Москва (172,2 млн) и Псковская область (109,7 млн). В ПФО наибольшая сумма долга перед работниками – в организациях Татарстана (51 млн).