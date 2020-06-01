Долг по зарплате в Пензенской области - один из самых низких в РФ

В Пензенской области за первые пять месяцев 2020 года сумма долгов по зарплате составила 6,1 млн рублей.

Как сообщается на официальном сайте Росстата, эта задолженность организаций сложилась «из-за отсутствия собственных средств». Это один из самых низких показателей по России.

Самая большая задолженность сложилась в Кемеровской области - 479,8 млн рублей, далее следуют Москва (172,2 млн) и Псковская область (109,7 млн). В ПФО наибольшая сумма долга перед работниками – в организациях Татарстана (51 млн).