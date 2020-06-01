Пензенские студотряды отправятся в веломарафон «Во имя Победы»

Активисты ведущих студенческих отрядов Пензенской области с 19 по 21 июня примут участие в областном веломарафоне «Во имя Победы» (0+).

По данным пресс-центра правительства региона, ребята проедут через населенные пункты Пензенского, Шемышейского и Городищенского районов с остановками возле монументов и обелисков Славы и Памяти, а в селе Канаевка планируют провести символическую линейку, посвященную Дню памяти и скорби.

Отмечается, что питание, ночевки и остановки предполагают провести на берегу Сурского водохранилища. Также участники очистят побережье от мусора. Старт веломарафона будет дан 19 июня в 10 часов от Дома молодежи, и в 18 часов 21 июня там же.

В пресс-центре напомнили, что мероприятие, которое проводили в мае, из-за непростой эпидобстановки пришлось перенести. Так, студотряды проедут около 140 км вокруг Сурского водохранилища.