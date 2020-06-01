В Пензе рассказали, где бизнесменам узнать о мерах поддержки

В Пензенской области принят комплекс мер поддержки предпринимателей, которых признали пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Министр экономики региона Сергей Капралов в ходе брифинга , который прошел в информагентстве, объяснил, как узнать статус своей компании и на какую поддержку можно рассчитывать.

Министр отметил, что поддержка необходима для стабилизации экономики.

«Мы снизили упрощенную систему налогообложения до максимальных позиций. Там, где доходы минус расходы, мы снизили налоги с 15% до 5%, там, где у нас доходы, мы снизили с 6% до 1%. При этом нужно сказать, что данная льгота распространяется не на конкретный промежуток времени, а на весь год, то есть с 1 января по 31 декабря 2020 года. В проработке находится новый законопроект, касающийся упрощенной системы налогообложения, где этим же отраслям мы хотим продлить данную меру поддержки на 2021 год.

Помимо этого, нами были снижены стоимость патента по патентной системе налогообложения, мы снизили это в два раза, при этом мы максимально расширили федеральным налоговым законодательством количество видов деятельности, что позволило большему числу предпринимателей воспользоваться данным видом поддержки. Также мы организовали им отсрочку и полное освобождение от арендных платежей, приостановление проверок, повышение доступности кредитов, например, под 2% и 0%», - уточнил он.

Сергей Капралов сообщил, что всего на поддержку бизнесменов выделили 2,7 млрд рублей. Узнать, относитесь ли вы к пострадавшей отрасли, можно на сайте налоговой службы по ИНН.

Для того, чтобы узнать полный список мер поддержки, отметил Сергей Капралов, нужно зайти на сайт министерства экономики. Там создан специальный раздел, посвященный антикризисным мерам поддержки бизнеса в регионе. Также актуальную информацию можно найти на портале поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области.

Кроме того, работает «горячая линия» регионального Фонда поддержки предпринимательства 8-800-555-19-58. По вопросам финансовой поддержки в части выдачи микрозаймов и поручительств можно обратиться напрямую в компанию АО «Поручитель» по телефону 8 (8412) 99-14-53.

«Вся полная информация о пострадавших отраслях и мерах поддержки также есть на сайте налоговой службы. Помимо этого, все данные есть в районных администрациях. Мы работаем с ними в тесном контакте и быстро реагируем на все вопросы», - пояснил Сергей Капралов.

Напомним, ранее министр сообщил о льготах по аренде и пояснил, что делать, если собственник не хочет предоставлять отсрочку по оплате. Подробнее узнать об этом можно здесь.