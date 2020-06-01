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18.06.2020г.
В Пензе рассказали, где бизнесменам узнать о мерах поддержки

В Пензе рассказали, где бизнесменам узнать о мерах поддержки

Чт, 18.06.20 16:42
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В Пензенской области принят комплекс мер поддержки предпринимателей, которых признали пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Министр экономики региона Сергей Капралов в ходе брифинга, который прошел в информагентстве, объяснил, как узнать статус своей компании и на какую поддержку можно рассчитывать.

Министр отметил, что поддержка необходима для стабилизации экономики.

«Мы снизили упрощенную систему налогообложения до максимальных позиций. Там, где доходы минус расходы, мы снизили налоги с 15% до 5%, там, где у нас доходы, мы снизили с 6% до 1%. При этом нужно сказать, что данная льгота распространяется не на конкретный промежуток времени, а на весь год, то есть с 1 января по 31 декабря 2020 года. В проработке находится новый законопроект, касающийся упрощенной системы налогообложения, где этим же отраслям мы хотим продлить данную меру поддержки на 2021 год.

Помимо этого, нами были снижены стоимость патента по патентной системе налогообложения, мы снизили это в два раза, при этом мы максимально расширили федеральным налоговым законодательством количество видов деятельности, что позволило большему числу предпринимателей воспользоваться данным видом поддержки. Также мы организовали им отсрочку и полное освобождение от арендных платежей, приостановление проверок, повышение доступности кредитов, например, под 2% и 0%», - уточнил он.

Сергей Капралов сообщил, что всего на поддержку бизнесменов выделили 2,7 млрд рублей. Узнать, относитесь ли вы к пострадавшей отрасли, можно на сайте налоговой службы по ИНН.

Для того, чтобы узнать полный список мер поддержки, отметил Сергей Капралов, нужно зайти на сайт министерства экономики. Там создан специальный раздел, посвященный антикризисным мерам поддержки бизнеса в регионе. Также актуальную информацию можно найти на портале поддержки малого и среднего бизнеса Пензенской области.

Кроме того, работает «горячая линия» регионального Фонда поддержки предпринимательства 8-800-555-19-58. По вопросам финансовой поддержки в части выдачи микрозаймов и поручительств можно обратиться напрямую в компанию АО «Поручитель» по телефону 8 (8412) 99-14-53.

«Вся полная информация о пострадавших отраслях и мерах поддержки также есть на сайте налоговой службы. Помимо этого, все данные есть в районных администрациях. Мы работаем с ними в тесном контакте и быстро реагируем на все вопросы», - пояснил Сергей Капралов.

Напомним, ранее министр сообщил о льготах по аренде и пояснил, что делать, если собственник не хочет предоставлять отсрочку по оплате. Подробнее узнать об этом можно здесь.

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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
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30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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