Индийская Кардашьян примерила бомбезные шорты

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25-летняя модель Шилпу Сетхи, которую за пышные формы прозвали «индийской Ким Кардашьян» порадовала подписчиков новыми соблазнительными фото.
Девушка выложила в свой Instagram-аккаунт подборку снимков, на которых она позирует в очень коротких шортиках с надписью «Boom». Действительно очень подходящая надпись, ведь фееричных размеров ягодицы модели едва умещаются в одежде.
Несмотря на малое количество публикаций в своем блоге у девушки уже 1,7 млн подписчиков, которые оставляют под ее фотографиями множество восхищенных комментариев.
«Хочется потрогать», «я хочу быть с тобой, детка», «я – твой поклонник, королева», - пишут они.