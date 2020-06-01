Индийская Кардашьян примерила бомбезные шорты

Девушка выложила в свой Instagram-аккаунт подборку снимков, на которых она позирует в очень коротких шортиках с надписью «Boom». Действительно очень подходящая надпись, ведь фееричных размеров ягодицы модели едва умещаются в одежде.

Несмотря на малое количество публикаций в своем блоге у девушки уже 1,7 млн подписчиков, которые оставляют под ее фотографиями множество восхищенных комментариев.

«Хочется потрогать», «я хочу быть с тобой, детка», «я – твой поклонник, королева», - пишут они.