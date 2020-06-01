На реконструкцию сквера в центре Пензы потратят более 32 млн руб

В Пензе на капитальный ремонт сквера на пересечении улиц Плеханова и Пушкина планируют потратить 32 млн 241 тыс. 490 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства города. Проектом предусмотрен капитальный ремонт объекта. Предполагается, что работы начнутся 1 июля, они пройдут в один этап и завершатся к 15 декабря.

Финансироваться ремонт будет по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» из городского бюджета. В 2020-м подрядчик получит 12 млн 632,6 тыс. рублей, в 2021-м – 19 млн 608,9 тыс. рублей.

Проект сквера выглядит так:

В частности, согласно смете, на озеленение планируется потратить 1 млн 73 тыс. рублей, на установку малых форм – 2 млн 941 тыс. рублей, на видеонаблюдение – 1 млн 713 тыс. рублей, наружное освещение – 3 млн 491 тыс. рублей.

«Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, входящих в него конструкций, оборудования, материалов и работ составляет пять лет с даты завершения работ по контракту», - также отмечается в документации.

Отметим, что в настоящее время сквер им. А. С. Пушкина имеет несовременный вид. Реконструкция зеленой зоны в сказочном стиле с садовыми фигурками Бабы-яги, медведей, Кощея, троном и пауком из кучи земли, проведенная к 350-летию Пензы, пришлась по вкусу не всем пензенцам. Со временем арт-объекты обветшали, и назрела потребность в новой реконструкции сквера.