В Пензенской области появятся два индустриальных парка

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В Пензенской области до конца этого года планируют сдать два индустриальных парка.
Как сообщает пресс-центр облправительства, объект на ул. Центральной в областном центре планируют сдать до конца этого года. Его строительство реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.
Также в регионе реконструируют производственные площади индустриального парка «Сердобский промышленный парк «Мастер». Заключить договор предполагают в июне, а сроки ограничиваются этим годом.
Всего в текущем году на территории Пензенской области реализуются 49 региональных проектов по 11 направлениям.