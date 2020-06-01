В Пензенской области появятся два индустриальных парка

В Пензенской области до конца этого года планируют сдать два индустриальных парка.

Как сообщает пресс-центр облправительства, объект на ул. Центральной в областном центре планируют сдать до конца этого года. Его строительство реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.

Также в регионе реконструируют производственные площади индустриального парка «Сердобский промышленный парк «Мастер». Заключить договор предполагают в июне, а сроки ограничиваются этим годом.

Всего в текущем году на территории Пензенской области реализуются 49 региональных проектов по 11 направлениям.