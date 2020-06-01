В Терновке парализовано движение из-за ДТП

В микрорайоне Терновка в Пензе 18 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

По словам очевидца, который выложил фото инцидента в группу соцсети «ВКонтакте» около 16:30, пробка образовалась в сторону центра. Он уточнил, что на дороге произошла авария.

На кадрах не видно марки машин. На багажнике одной из них есть вмятина.

Официальных данных нет.

Напомним,17 июня на мосту в Терновке столкнулись два автомобиля и парализовали движение. Пензенцам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к трагедии.