В Терновке парализовано движение из-за ДТП

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В микрорайоне Терновка в Пензе 18 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
По словам очевидца, который выложил фото инцидента в группу соцсети «ВКонтакте» около 16:30, пробка образовалась в сторону центра. Он уточнил, что на дороге произошла авария.
На кадрах не видно марки машин. На багажнике одной из них есть вмятина.
Официальных данных нет.
Напомним,17 июня на мосту в Терновке столкнулись два автомобиля и парализовали движение. Пензенцам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к трагедии.