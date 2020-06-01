Пензенская область примет участие в акции «Минута молчания»

Как сообщили в пресс-центре облправительства, 22 июня в 12:15 во всей стране прозвучит объявление минуты молчания, минуты скорби, которое записал диктор Игорь Кириллов.

«Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века, подвиг тех, кто подарил миру победную весну 1945-го», - отметили в пресс-центре.

Для прослушивания записи минуты молчания на площадях города и значимых общественных местах установят громкоговорители.

Ранее информагенство писало о том, что в регионе пройдет акция «Свеча памяти» (0+). Мероприятия приурочены к одной из самых печальных дат в истории страны – Дню памяти и скорби, который отмечают 22 июня. Именно тогда в СССР началась Великая Отечественная война.