Пензенская область примет участие в акции «Минута молчания»

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Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания» (0+).
Как сообщили в пресс-центре облправительства, 22 июня в 12:15 во всей стране прозвучит объявление минуты молчания, минуты скорби, которое записал диктор Игорь Кириллов.
«Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века, подвиг тех, кто подарил миру победную весну 1945-го», - отметили в пресс-центре.
Для прослушивания записи минуты молчания на площадях города и значимых общественных местах установят громкоговорители.
Ранее информагенство писало о том, что в регионе пройдет акция «Свеча памяти» (0+). Мероприятия приурочены к одной из самых печальных дат в истории страны – Дню памяти и скорби, который отмечают 22 июня. Именно тогда в СССР началась Великая Отечественная война.