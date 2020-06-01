Пензенцы смогут поучаствовать в «Фестивале граффити»

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$ 69 р
€ 78 р
Жителей Пензенской области приглашают принять участие в «Фестивале граффити» (0+).
По данным пресс-центра облправительства, целью конкурса является создание открытой площадки взаимодействия молодежи и государства, где молодые люди смогут представить свои шедевры на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заявку на фестиваль можно подать с 17 по 25 июня. Лучший стрит-арт изобразят на Олимпийской аллее.
Отмечается, что мероприятие, посвященное Дню молодежи, проведут при поддержке пензенской гордумы.