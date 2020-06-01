В зверском избиении пенсионера из Лунино обвинили его сына

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 25 февраля к мужчине в гости пришел его 66-летний сын. Выпив алкоголь, который гость принес с собой, он избил отца ногами, руками, деревянным табуретом и черенком. После нерадивый сын позвонил брату, но о произошедшем не рассказал. Когда тот приехал в дом сельчанина, хозяин жилища уже был мертв. Это подтвердили медики, которые прибыли по вызову.

«Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть 89-летнего мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки, приведшей к развитию острой дыхательной недостаточности», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленник не признал свою вину. Однако следователи нашли доказательства, которые подтверждают обратное. Мужчину заключили под стражу, а дело направили в суд для рассмотрения.