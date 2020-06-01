В Пензе сотрудники транспортной прокуратуры проведут работу с подростками

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«Пандемия сказалась негативно. Обычно, в преддверии школьных каникул, нами проводятся лекции. Полиция и сотрудники железнодорожных служб проходят по школам и собирают классы, чтобы еще раз предупредить школьников об опасностях. Во время режима самоизоляции никого не собирали. Все школьники были предоставлены сами себе. Нет лагерей - нет контроля за детьми», - пояснил прокурор пензенской транспортной прокуратуры Сергей Гусев.
Как только начнут работать пришкольные лагеря, сотрудники прокуратуры совместно с представителями власти намерены их посетить. Начнут с 69-й школы, в которой учился погибший юноша. По мнению Сергея Гусева, рассказывать о правилах поведения близ объектов железнодорожного транспорта надо еще в начальных классах. Одновременно с правилами дорожного движения, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.