В Пензе сотрудники транспортной прокуратуры проведут работу с подростками

Активизировать профилактическую работу с подростками, проживающими близ железной дороги, намерены сотрудники транспортной прокуратуры. В субботу 13 июня, на улице Пограничной от удара током на путях погиб 14-летний подросток. Представители власти уверены - беду можно было предотвратить.

«Пандемия сказалась негативно. Обычно, в преддверии школьных каникул, нами проводятся лекции. Полиция и сотрудники железнодорожных служб проходят по школам и собирают классы, чтобы еще раз предупредить школьников об опасностях. Во время режима самоизоляции никого не собирали. Все школьники были предоставлены сами себе. Нет лагерей - нет контроля за детьми», - пояснил прокурор пензенской транспортной прокуратуры Сергей Гусев.

Как только начнут работать пришкольные лагеря, сотрудники прокуратуры совместно с представителями власти намерены их посетить. Начнут с 69-й школы, в которой учился погибший юноша. По мнению Сергея Гусева, рассказывать о правилах поведения близ объектов железнодорожного транспорта надо еще в начальных классах. Одновременно с правилами дорожного движения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.