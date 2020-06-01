В Пензенском пищевом колледже впервые прошел демо-экзамен

Испытание по международным стандартам World Skills, с честью выдержали выпускники Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Они сдали демо-экзамен, который будет считаться итоговым. В нашем регионе его провели впервые. Все, что делали будущие дипломированные повара и кондитеры, видели не только члены комиссии и эксперты, но и представители оргкомитета World Skills. Из помещения, где шел экзамен, велась прямая видеотрансляция.

Холодные закуски, горячее с мясом и разнообразные десерты. Рецепты всех этих блюд не найти ни в одной поваренной книге и, тем более, на кулинарных интернет-сайтах. Каждое блюдо - плод фантазии автора-выпускника колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Схема сдачи выпускного экзамена, когда из определенного набора продуктов нужно приготовить блюдо по классическому рецепту, уже в прошлом. У современных поваров в почете - выдумка и разнообразие. Этому студентов тоже научили.

«По каждому разделу у нас проходили лабораторные работы. Например, возможны холодные закуски из рыбы с овощными гарнирами с использованием нетрадиционного сырья. Это мидии, это кальмары», - пояснила преподаватель Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Лариса Баландина.

Выпускникам заранее сообщили, какие продукты потребуются на экзамене, но до последнего держались в тайне три ингредиента. Их названия эксперты озвучили накануне. На этот раз это рыба для холодного, а фрукты и орехи для десерта. На разработку рецептов и написание меню экзаменуемым дали два часа. Практическая часть была назначена на следующий день.

Кроме экспертов, за действиями выпускников наблюдают видеокамеры. Именно поэтому экзамен называется демонстрационным. В его основе - правила конкурса молодых специалистов World Skills: это незнакомое для всех помещение, оборудование и ограниченное время на выполнение задания. В таких условиях волнение - вполне естественно.

«Руки трясутся, компоненты даже падают, когда они пытаются их положить на тарелку. Вот вся ситуация. Не все тарелки могут быть достаточно чистыми, это мы замечаем. Второе и третье блюдо дается спустя промежутки в десять минут», - рассказала главный эксперт по проведения демонстрационного экзамена Елена Алькаева.

Оформление и вкус готовых блюд оценивала дегустационная комиссия, которую составили из преподавателей. От их решения зависела итоговая оценка и шанс найти высокооплачиваемую работу по специальности, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.