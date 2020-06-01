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19.06.2020г.
На телеканале «Экспресс» выйдет новый телепроект, посвященный врачам

На телеканале «Экспресс» выйдет новый телепроект, посвященный врачам

Чт, 18.06.20 22:34
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Их сравнивают с ангелами-хранителями в белых халатах, а они просто делают свою работу. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят те, кто напрямую или косвенно связан с медициной. Впрочем, поздравления медицинские работники принимают уже сейчас. А медиахолдинг «Экспресс» посвятил всем причастным к празднику специальный телепроект.

Чем больше выздоровевших пациентов, тем больше улыбок. Особенно, если это улыбки детей. Так считают врачи-педиатры, которых телеканал «Экспресс» пригласил для съемки в роликах, которые выйдут в эфир в преддверии дня медработника. Одна из героинь, Наталья Храмова, с 30-летним врачебным стажем, вспоминает, надеть белый халат - была ее детская мечта.

«Много-много лет назад, когда я еще была ребенком, к нам домой приходила лечить меня и сестру доктор. Ее доброта, внимательность и доброжелательность запомнились надолго и мне захотелось стать именно участковым педиатром», - рассказала врач-педиатр Пензенской городской поликлиники №8 Наталья Храмова.

И без того благородный труд медсестры, фельдшера или доктора особо стал цениться сегодня, когда весь мире накрыла волна коронавируса. Люди в халатах буквально борются за каждого, кому угрожает новая опасность. И в этой борьбе случаются невосполнимые потери. Поэтому, когда простые люди поздравляют врачей с наступающим праздником, редко услышишь какое-то другое пожелание, кроме здоровья.

Местом съемок роликов выбрали подножие нового арт-объекта на улице Кирова. И не случайно. «Ангелы в белых халатах» - так называется специальный проект медиахолдинга «Экспресс», посвященный врачам. В его рамках по телевидению будут транслироваться короткие видеозарисовки, на сайте «Пенза-пресс» появится цикл тематических публикаций, а от слушателей радио «Экспресс» ждут фотографий и историй, связанных с врачами.

«Не поленитесь, просто полистайте свои архивные фотографии, вспомните своих родных и близких - тех, кто связал свою жизнь именно с медициной. Присылайте свои фотографии к нам в группу радио «Экспресс» в социальной сети «Вконтакте» с хештегом «Ангелы в белых халатах», - сказал главный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

В прямом эфире радио будут звучать поздравления в адрес тех, кто когда-то давал клятву Гиппократа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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