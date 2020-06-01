На телеканале «Экспресс» выйдет новый телепроект, посвященный врачам

Чем больше выздоровевших пациентов, тем больше улыбок. Особенно, если это улыбки детей. Так считают врачи-педиатры, которых телеканал «Экспресс» пригласил для съемки в роликах, которые выйдут в эфир в преддверии дня медработника. Одна из героинь, Наталья Храмова, с 30-летним врачебным стажем, вспоминает, надеть белый халат - была ее детская мечта.

«Много-много лет назад, когда я еще была ребенком, к нам домой приходила лечить меня и сестру доктор. Ее доброта, внимательность и доброжелательность запомнились надолго и мне захотелось стать именно участковым педиатром», - рассказала врач-педиатр Пензенской городской поликлиники №8 Наталья Храмова.

И без того благородный труд медсестры, фельдшера или доктора особо стал цениться сегодня, когда весь мире накрыла волна коронавируса. Люди в халатах буквально борются за каждого, кому угрожает новая опасность. И в этой борьбе случаются невосполнимые потери. Поэтому, когда простые люди поздравляют врачей с наступающим праздником, редко услышишь какое-то другое пожелание, кроме здоровья.

Местом съемок роликов выбрали подножие нового арт-объекта на улице Кирова. И не случайно. «Ангелы в белых халатах» - так называется специальный проект медиахолдинга «Экспресс», посвященный врачам. В его рамках по телевидению будут транслироваться короткие видеозарисовки, на сайте «Пенза-пресс» появится цикл тематических публикаций, а от слушателей радио «Экспресс» ждут фотографий и историй, связанных с врачами.

«Не поленитесь, просто полистайте свои архивные фотографии, вспомните своих родных и близких - тех, кто связал свою жизнь именно с медициной. Присылайте свои фотографии к нам в группу радио «Экспресс» в социальной сети «Вконтакте» с хештегом «Ангелы в белых халатах», - сказал главный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

В прямом эфире радио будут звучать поздравления в адрес тех, кто когда-то давал клятву Гиппократа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.