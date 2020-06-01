Пензенские кинологи рассказали о процессе воспитания своих животных

Они - незаменимые помощники полиции в розыске преступников и запрещенных веществ. Кинологи вместе со своими питомцами готовятся отметить профессиональный праздник. 21 июня в России - это день кинологических подразделений МВД.

Дурачиться на работе собаке Драйверу, хозяин Азат Шаяхметов позволяет редко. Пес породы бельгийская овчарка или малинуа попал к нему в двухмесячном возрасте. Сейчас Драйверу или Драйвику, как его привыкли называть сослуживцы, два с половиной года. Пёс не агрессивный, однако в обиду ни себя, ни хозяина точно не даст.

«Отличить Драйвика от других овчарок сложно. Но, при этом, за его собачьей спиной богатая история. Именно он занимается поиском наркосодержащих веществ на объектах железнодорожного транспорта»

Статус служебной пес получил во время обучения вместе с хозяином в Уфе. Кинолог признается: было не просто, но к собаке он почти сразу нашел подход - помогли любимые лакомства. Кстати, в одном отделе вместе с ним служат еще четыре собаки. Одна из них Джесси - скромная, но очень работоспособная. Она специализируется на поиске взрывчатых веществ и оружия. Пензенские кинологи отмечают: при обучении собак они используют только щадящие методики.

«Собаку можно воспитать двумя разными методами. За счет чего собака будет работать? Либо ради получения какого-то блага для себя, либо во избежание какого-то негатива. Мы можем собаку чему-то научить - либо мы будем ей за это давать что-то приятное: либо это будет еда, либо это будут игрушки, либо это будет социальное поощрение - мы ее будем гладить, какая она хорошая. Мы можем заставить собаку что-то искать во избежание наказания. Но второй вариант мы полностью отбрасываем, потому что мы своих собак любим», - рассказал младший инспектор-кинолог Пензенского линейного отдела на транспорте Азат Шаяхметов.

Свой профессиональный праздник - день кинолога, который все структурные кинологические подразделения МВД России отметят 21 июня, специалисты проведут на рабочих местах. Торжеств в служебном расписании не будет. Но самых преданных четвероногих друзей они, конечно же поздравят: носить на руках их никто не запретит, а угощение в такой день только приветствуется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.