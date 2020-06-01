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19.06.2020г.
Пензенские кинологи рассказали о процессе воспитания своих животных

Пензенские кинологи рассказали о процессе воспитания своих животных

Чт, 18.06.20 23:32
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Они - незаменимые помощники полиции в розыске преступников и запрещенных веществ. Кинологи вместе со своими питомцами готовятся отметить профессиональный праздник. 21 июня в России - это день кинологических подразделений МВД.

Дурачиться на работе собаке Драйверу, хозяин Азат Шаяхметов позволяет редко. Пес породы бельгийская овчарка или малинуа попал к нему в двухмесячном возрасте. Сейчас Драйверу или Драйвику, как его привыкли называть сослуживцы, два с половиной года. Пёс не агрессивный, однако в обиду ни себя, ни хозяина точно не даст.

«Отличить Драйвика от других овчарок сложно. Но, при этом, за его собачьей спиной богатая история. Именно он занимается поиском наркосодержащих веществ на объектах железнодорожного транспорта»

Статус служебной пес получил во время обучения вместе с хозяином в Уфе. Кинолог признается: было не просто, но к собаке он почти сразу нашел подход - помогли любимые лакомства. Кстати, в одном отделе вместе с ним служат еще четыре собаки. Одна из них Джесси - скромная, но очень работоспособная. Она специализируется на поиске взрывчатых веществ и оружия. Пензенские кинологи отмечают: при обучении собак они используют только щадящие методики.

«Собаку можно воспитать двумя разными методами. За счет чего собака будет работать? Либо ради получения какого-то блага для себя, либо во избежание какого-то негатива. Мы можем собаку чему-то научить - либо мы будем ей за это давать что-то приятное: либо это будет еда, либо это будут игрушки, либо это будет социальное поощрение - мы ее будем гладить, какая она хорошая. Мы можем заставить собаку что-то искать во избежание наказания. Но второй вариант мы полностью отбрасываем, потому что мы своих собак любим», - рассказал младший инспектор-кинолог Пензенского линейного отдела на транспорте Азат Шаяхметов.

Свой профессиональный праздник - день кинолога, который все структурные кинологические подразделения МВД России отметят 21 июня, специалисты проведут на рабочих местах. Торжеств в служебном расписании не будет. Но самых преданных четвероногих друзей они, конечно же поздравят: носить на руках их никто не запретит, а угощение в такой день только приветствуется, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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