Пензенские семьи смогут получить положенные выплаты в режиме онлайн

Получить положенные выплаты, не выходя из дома. Благодаря межведомственному взаимодействию процедура предоставления услуг жителям Пензенской области стала более простой и понятной.

К примеру, семьям с детьми от трех до семи лет, которые претендуют на выплаты как малоимущие, не нужно подтверждать свой статус самостоятельно. Достаточно заполнить одно заявление на портале Госуслуг и ждать сообщения об одобрении выплаты. Остальные документы соберут и проверят дистанционно.

«Более 25-и тысяч заявлений было подано через портал Госуслуг. Эта выплата организована таким образом, что заполняется только одно заявление в единой форме, всё остальное делают органы соцзащиты с помощью межведомственных запросов. В промежуток времени с 1 по 17 июня мы смогли назначить более 2,5 тысяч выплат на детей от трёх до семи лет. И эта работа продолжается», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей уже назначена более, чем полутора тысячам семей. Тем, кто планирует оформить пособие, рекомендуют делать это дистанционно. Единственное, что потребуется от заявителей - внимательность при заполнении онлайн-документа. Важно указать всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей и обозначить все источники дохода, включая подработку и алименты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.