Синюков провел брифинг на темы голосования и коронавируса

Пациенты с подтвержденным COVID -19 голосовать по поправкам в Конституции не будут. Об этом сегодня заявил председатель Пензенской областной избирательной комиссии. Помимо этого, Александр Синюков рассказал журналистам о том, сколько человек подали заявления на получение так называемых открепительных и как сейчас идет подготовка к общероссийскому голосованию. Оно стартует 25 июня и завершится первого июля.

Подготовка к историческому голосованию на финишной прямой. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции завезли в территориальные избирательные комиссии в полном объеме, сейчас ими оборудуют участки для голосования.

Избирательные комиссии ежедневно будут работать с восьми утра до восьми вечера. Но на участках пензенцев будут ждать с девяти утра до трех часов дня. С 16 до 20 часов голосовать можно в тех районах и населенных пунктах, где участков не будет. Автоматически пункт определяется по месту прописки, но каждый житель области до 21 июня может подать заявление, чтобы проголосовать по месту фактического проживания.

«Так называемая система мобильного избирателе начла работать с пятого июня, в эту работу включились МФЦ, избирательные комиссии, а также участник голосования мог прикрепиться или открепиться на портале Госуслуг. С 16 июня в эту работу дополнительно включились все участковые комиссии. На сегодняшний день граждан Пензенской области, которые подали заявление насчитывается 8232 человека», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Через сервис мобильного избирателя можно узнать время и место своего голосования. Аналогичные объявления вместо индивидуальных уведомлений уже расклеивают на подъездах многоквартирных домов. Для того, чтобы как можно больше людей узнали, о каких поправках речь, создано движение «Волонтеры Конституции». 300 человек, прошедших обучение, пока информируют пензенцев в электронном формате, но с 22 июня выйдут на улицы города, узнать волонтеров можно будет по одежде. Для наглядности они используют информационные стойки. Эта работа продлится до первого июля. За прозрачностью голосования будут следить наблюдатели.



«Общественная палата имеет право выдвигать избирателей на участки, но прежде всего этот процесс обеспечивают общественные организации и политические партии. Граждане смогут сделать это самостоятельно», - пояснил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

В общественную палату региона поступило более 3,5 тысяч заявлений. Все заявки на региональном уровне одобрены. Для того, чтобы незамедлительно выехать на тот или иной участок, в штабе уже сформировали 5 выездных бригад. Более тысячи человек подали заявление на то, чтобы голосовать на дому. Сложнее с медицинскими учреждениями.

«В мерах безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию пошли до конца. За главными врачами остается право подать заявку на то, чтобы проголосовать можно было и в их медицинском учреждении, но в облизбиркоме уже решили, в больницы, в которых действует режим карантина, своих сотрудников они не отправят», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.