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19.06.2020г.
Синюков провел брифинг на темы голосования и коронавируса

Синюков провел брифинг на темы голосования и коронавируса

Пт, 19.06.20 01:36
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Пациенты с подтвержденным COVID -19 голосовать по поправкам в Конституции не будут. Об этом сегодня заявил председатель Пензенской областной избирательной комиссии. Помимо этого, Александр Синюков рассказал журналистам о том, сколько человек подали заявления на получение так называемых открепительных и как сейчас идет подготовка к общероссийскому голосованию. Оно стартует 25 июня и завершится первого июля.

Подготовка к историческому голосованию на финишной прямой. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции завезли в территориальные избирательные комиссии в полном объеме, сейчас ими оборудуют участки для голосования.

Избирательные комиссии ежедневно будут работать с восьми утра до восьми вечера. Но на участках пензенцев будут ждать с девяти утра до трех часов дня. С 16 до 20 часов голосовать можно в тех районах и населенных пунктах, где участков не будет. Автоматически пункт определяется по месту прописки, но каждый житель области до 21 июня может подать заявление, чтобы проголосовать по месту фактического проживания.

«Так называемая система мобильного избирателе начла работать с пятого июня, в эту работу включились МФЦ, избирательные комиссии, а также участник голосования мог прикрепиться или открепиться на портале Госуслуг. С 16 июня в эту работу дополнительно включились все участковые комиссии. На сегодняшний день граждан Пензенской области, которые подали заявление насчитывается 8232 человека», - рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Через сервис мобильного избирателя можно узнать время и место своего голосования. Аналогичные объявления вместо индивидуальных уведомлений уже расклеивают на подъездах многоквартирных домов. Для того, чтобы как можно больше людей узнали, о каких поправках речь, создано движение «Волонтеры Конституции». 300 человек, прошедших обучение, пока информируют пензенцев в электронном формате, но с 22 июня выйдут на улицы города, узнать волонтеров можно будет по одежде. Для наглядности они используют информационные стойки. Эта работа продлится до первого июля. За прозрачностью голосования будут следить наблюдатели.


«Общественная палата имеет право выдвигать избирателей на участки, но прежде всего этот процесс обеспечивают общественные организации и политические партии. Граждане смогут сделать это самостоятельно», - пояснил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

В общественную палату региона поступило более 3,5 тысяч заявлений. Все заявки на региональном уровне одобрены. Для того, чтобы незамедлительно выехать на тот или иной участок, в штабе уже сформировали 5 выездных бригад. Более тысячи человек подали заявление на то, чтобы голосовать на дому. Сложнее с медицинскими учреждениями.

«В мерах безопасности на голосовании по поправкам в Конституцию пошли до конца. За главными врачами остается право подать заявку на то, чтобы проголосовать можно было и в их медицинском учреждении, но в облизбиркоме уже решили, в больницы, в которых действует режим карантина, своих сотрудников они не отправят», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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