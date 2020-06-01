Пенза стала первым городом в России, где вернулся профессиональный спорт

Российский профессиональный спорт официально вышел с самоизоляции. Примечательно, что произошло это в Пензе. Как и все спортсмены, регбисты провели два месяца дома и поэтому теперь они рвутся выйти на поле. В первом матче чемпионата России «Локомотиву» противостоял монинский «ВВА-Подмосковье».

Очень важно, что «железнодорожники» в итоге не остались без поддержки. Ограничения по заполняемости трибун все же есть - не более 10%, однако, это намного лучше, чем матч в полной тишине. На входе болельщики проходят через медицинский пункт. На нем им меряют температуру и при необходимости выдают маски. Для того, чтобы попасть на матч им нужно было подать заявку и первые 500 человек смогли получить флаеры для прохода на стадион «Первомайский».

С трибун пензенскую команду поддерживали не только рядовые болельщики, но и ветераны нашего регби, которые видели разные этапы развития этого вида спорта в Пензенской области.

«Я думаю так, что они будут стараться», - сказал заслуженные тренер России по регби Олег Балашов.

Кстати, эта игра важна не только для регбистов и болельщиков. Рады возобновлению соревнований и наши коллеги с федерального спортивного телевидения. В Пензе они бывают не часто, но эту игру пропустить не могли.



Предваряла этот матч торжественная церемония. Она, кстати дала старт не только этому матчу, но и всему регбийному сезону в России.

«Это большая честь для Пензенской области», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сам матч обещал жаркую борьбу. Хоть подмосковная команда и была фаворитом, в прошлом сезоне «Локомотив» ее обыгрывал. То, что железнодорожники не будут считаться с авторитетом своего соперника показали уже первые минуты. Сергей Янюшкин быстро реализовал два штрафных и пензенцы повели с счетом 6:0.

Для «Локомотива» этот сезон станет максимально необычным. Регулярный чемпионат сыграют в один круг. Его доиграют уже к концу августа. Первый раунд плей-офф пройдет осенью, а вот полуфиналы и финал турнира пройдут только в 2021 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.