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19.06.2020г.
Пенза стала первым городом в России, где вернулся профессиональный спорт

Пенза стала первым городом в России, где вернулся профессиональный спорт

Пт, 19.06.20 02:39
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Российский профессиональный спорт официально вышел с самоизоляции. Примечательно, что произошло это в Пензе. Как и все спортсмены, регбисты провели два месяца дома и поэтому теперь они рвутся выйти на поле. В первом матче чемпионата России «Локомотиву» противостоял монинский «ВВА-Подмосковье».

Очень важно, что «железнодорожники» в итоге не остались без поддержки. Ограничения по заполняемости трибун все же есть - не более 10%, однако, это намного лучше, чем матч в полной тишине. На входе болельщики проходят через медицинский пункт. На нем им меряют температуру и при необходимости выдают маски. Для того, чтобы попасть на матч им нужно было подать заявку и первые 500 человек смогли получить флаеры для прохода на стадион «Первомайский».

С трибун пензенскую команду поддерживали не только рядовые болельщики, но и ветераны нашего регби, которые видели разные этапы развития этого вида спорта в Пензенской области.

«Я думаю так, что они будут стараться», - сказал заслуженные тренер России по регби Олег Балашов.

Кстати, эта игра важна не только для регбистов и болельщиков. Рады возобновлению соревнований и наши коллеги с федерального спортивного телевидения. В Пензе они бывают не часто, но эту игру пропустить не могли.


Предваряла этот матч торжественная церемония. Она, кстати дала старт не только этому матчу, но и всему регбийному сезону в России.

«Это большая честь для Пензенской области», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Сам матч обещал жаркую борьбу. Хоть подмосковная команда и была фаворитом, в прошлом сезоне «Локомотив» ее обыгрывал. То, что железнодорожники не будут считаться с авторитетом своего соперника показали уже первые минуты. Сергей Янюшкин быстро реализовал два штрафных и пензенцы повели с счетом 6:0.

Для «Локомотива» этот сезон станет максимально необычным. Регулярный чемпионат сыграют в один круг. Его доиграют уже к концу августа. Первый раунд плей-офф пройдет осенью, а вот полуфиналы и финал турнира пройдут только в 2021 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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