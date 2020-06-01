Поощрение работников хотят сделать обязательным для бизнесменов

Работодателей предложили обязать морально и материально стимулировать сотрудников, сообщают «Известия». Такие нормы внесут в Госдуму после принятия поправок в Конституцию, общероссийское голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля.

Отмечается, что сейчас в основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду, которые будут конкретизированы отдельными документами. В том числе должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся.

Авторы инициативы решили, что такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, рекомендательные письма от работодателей сотруднику, который поступает в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха или другие формы поощрения. Также они считают важным прописать в Трудовом кодексе обязательную поддержку ветеранов труда и развитие системы наставничества.

Некоторые депутаты отнеслись к инициативе критически. Они считают, что начинать надо с повышения минимального размера оплаты труда, а поощрения — вопрос этики работодателей. При этом в Федерации независимых профсоюзов и среди экспертов идею поддержали.

«После принятия поправок в Конституцию изменения нужно будет вносить во многие законы, в том числе в Трудовой кодекс. Конечно, все то, что относится к материальному или другому поощрению работников за высокопроизводительный труд, хорошо и правильно, это можно поддержать и будет полезно. Когда эту инициативу разработают, мы ее внимательно изучим», — сказал в беседе глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.