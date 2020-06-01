Не хотел служить. На уклониста из Кузнецка завели уголовное дело

В городе Кузнецке Пензенской области 19-летнего парня подозревают в уклонении от призыва на военную службу.

Так, в марте молодому человеку пришла повестка в военкомат. Однако кузнечанин ее проигнорировал. Следующий документ он получил 14 июня.

«Не имея каких-либо уважительных причин и законных оснований для освобождения от службы и предоставления отсрочки, по полученной повестке он не явился», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователю парень рассказал, что не пришел в военкомат, потому что не хотел, чтобы его призвали на срочную службу.

Расследование уголовного дела продолжается.