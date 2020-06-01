В Пензенской области Covid-19 унес жизнь еще одной пациентки

В Пензенской области скончалась женщина, у которой подтвердили коронавирус.

Об этом вечером 18 июня сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина. По ее словам, скончалась 67-летняя пациентка.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - пояснила пресс-секретарь.

Она отметила, что у женщины были сопутствующие заболевания.

По состоянию на 18 июня в Пензенской области выявлено 4076 заболевших Covid-19, прирост составил 70 новых случаев. Жителям напоминают о том, что для снижения риска заражения нужно мыть руки с мылом, ограничить личные контакты и соблюдать соцдистанцию.