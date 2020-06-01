В Пензенской области еще около 160 человек победили Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о выписке пациентов, которые вылечились от коронавируса.

Об этом она рассказала вечером 18 июня. По ее словам, стены больниц покинули 159 жителей региона. Общее число справившихся с болезнью жителей достигло 3530 человек.

Напомним, по состоянию на 18 июня в области 4076 человек заболели Covid-19. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 июня. Жителям следует мыть руки с мылом, носить маску в общественных местах и ограничивать личные контакты.