В центре Пензы жестко разбились две легковушки. ВИДЕО

В Пензе на перекрестке улиц Максима Горького и Володарского произошла авария. Об этом информагентству рассказал очевидец.

Пензячка прислала в редакцию видеозапись с места происшествия. Девушка пояснила, что машины столкнулись 18 июня примерно в 19:40. Участниками ДТП стали Datsun mi-DO и Lada Granta.

Судя по кадрам, у иномарки сильно разбит капот, а у отечественной легковушки – задняя часть.

«На месте работал реанимобиль, медики суетились, возможно, кто-то серьезно пострадал», - предположила читательница «Пенза-Пресс».

Официальной информации о случившемся нет.

Пензенцев инспекторы просят не отвлекаться за рулем на посторонние предметы, не управлять авто в пьяном виде, а также тщательно продумывать каждый маневр, потому что любое неверное действие может стоить жизни. Не нужно забывать и о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции.