«Бюджетный обед». Пензенцу достался картофель с гадким сюрпризом

В пензенском сообществе в соцсети «ВКонтакте» пользователь рассказал о неприятном сюрпризе, который обнаружил в стаканчике с картофельным пюре.

«Нашли в растворимой картошке половинку сухого червя и сухую двухвостку. Будьте внимательны и осторожны при употреблении подобных продуктов», - отметил он и прикрепил фотографию.

Судя по снимку, в стаканчике вместе с содержимым оказались насекомые. Пользователей шокировала находка пензенца. Одни посоветовали горожанину готовить картофель дома самому, а другие не удержались от юмора.

«Картошка с мясом», «бюджетный обед, вот вам и бюджетное мясо», «вот это удача», - написали подписчики.

В подобных ситуациях жителям следует обращаться в управление Роспотребнадзора.