«Бюджетный обед». Пензенцу достался картофель с гадким сюрпризом

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В пензенском сообществе в соцсети «ВКонтакте» пользователь рассказал о неприятном сюрпризе, который обнаружил в стаканчике с картофельным пюре.
«Нашли в растворимой картошке половинку сухого червя и сухую двухвостку. Будьте внимательны и осторожны при употреблении подобных продуктов», - отметил он и прикрепил фотографию.
Судя по снимку, в стаканчике вместе с содержимым оказались насекомые. Пользователей шокировала находка пензенца. Одни посоветовали горожанину готовить картофель дома самому, а другие не удержались от юмора.
«Картошка с мясом», «бюджетный обед, вот вам и бюджетное мясо», «вот это удача», - написали подписчики.
В подобных ситуациях жителям следует обращаться в управление Роспотребнадзора.