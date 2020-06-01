В России намерены усилить контроль за приемными семьями

В Государственной думе разрабатывают законопроект, обязывающий участить проверки приемных семей. Сотрудники опеки должны будут посещать их раз в два-три месяца, сообщают «Известия».

Поводом для инициативы стало обнаружение в Брянской области маленькой приемной девочки. Ребенка нашел сосед, приехавший из Москвы. Девочка находилась в закрытой комнате, а матери не было дома, приемный отец был пьян. Мужчина забрал ребенка к себе домой, накормил, вызвал полицию. В итоге девочка оказалась в больнице.

В настоящее время плановая проверка органами опеки после года пребывания приемного ребенка в семье должна проводиться не реже чем раз в шесть месяцев.

Как полагают эксперты, на одного соцработника сейчас приходится по 2,7 тыс. детей, и обеспечить индивидуальный подход очень сложно. По данным Следственного комитета, в 2020 году от действий опекунов и усыновителей пострадали 47 детей.