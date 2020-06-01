В Пензе готовят к сдаче новый фонтан длиной более 50 метров

В Пензе завершаются работы по строительству нового фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории в центре города.

Согласно проекту, фонтан будет светомузыкальным, его размер – больше, чем у предыдущего. Он состоит из трех частей, две сухие будут обрамлять центральную чашу с водной зоной. Общая длина фонтана – более 50 метров, при производстве используется гранит.

Вокруг фонтана разместят зоны отдыха для взрослых и детей, будет обеспечен безбарьерный доступ по всей территории.

В настоящее время работы – на завершающей стадии: уже обустроили «сухой» фонтан и основную чашу, смонтировали водонапорное оборудование, подключили электрику. Сейчас ведется благоустройство площади.

Таким образом, уже совсем скоро благодаря совместным усилиям властей региона, города и «Сбербанка» пензенцы получат новый уголок отдыха.

Напомним, реконструкция Фонтанной площади началась в октябре прошлого года. Ход работ находится на личном контроле главы региона.

Ранее губернатор Иван Белозерцев в своем Instagram-аккаунте показал, как фонтан будет выглядеть после реконструкции.