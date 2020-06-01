Лидин проверил, насколько пензенские участки готовы к проведению голосования

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин и глава облизбиркома Александр Синюков посетили участковые комиссии, которые начали подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию.

По данным пресс-службы регионального ЗакСобрания, участки оснащены средствами индивидуальной защиты: антисептиками, одноразовыми перчатками и масками. Помещения будут дезинфицировать, а у всех присутствующих - измерять температуру.

Александр Синюков отметил, что все 1085 участков готовы к проведению голосования. Уточняется, что каждому избирателю выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку, а голосовать они будут с соблюдением соцдистанции.

«Сегодня нужно вести разъяснительную работу среди населения, чтобы каждый знал аспекты проведения голосования. Можно выбрать участок по месту регистрации или фактического нахождения, а также проголосовать заранее, поскольку участки будут работать с 25 июня по 1 июля. Кроме того, жители Пензенской области могут пригласить избирательную комиссию для проведения голосования вне помещения участка», - пояснил Валерий Лидин.

Для того, чтобы отдать свой голос по месту нахождения, пензенцам нужно до 21 июня подать заявление в любом многофункциональном центре или через портал Госуслуг.

Проголосовать жители могут с 25 по 30 июня 9:00 до 15:00, а 1 июля - с 8:00 до 20:00. По всем интересующим вопросам по порядку проведения следует звонить по телефонам: 560-146, 562-765, 562-719.