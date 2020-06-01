В Пензе поздравления медикам размесят на баннерах

21 июня в стране отпразднуют День медика. Пензенцы решили разместить поздравления «героям в белых халатах» на баннерах.

Всего будет 19 баннеров. Первые пять уже установили, 19 июня работы завершат полностью.

Билборды появятся на проспектах Строителей и Победы, улицах Чехова, Пушкина, Суворова, Ленинградской, Мира, Калинина, Гагарина, Октябрьской, Беляева, Чаадаева и Рахманинова. На некоторых улицах разместят по несколько баннеров.

Напомним, ранее в благодарность медикам в Пензе расписали несколько зданий. Педагоги художественной школы №3 изобразили медработников на фасадной части центрального теплового пункта на ул. Кронштадтской, 1а. Художники «Татлинки» украсили фасад административного здания Парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского, а учителя детской художественной школы №2 - тепловой пункт на улице Лермонтова, 39. Фестиваль граффити был приурочен ко Дню России.