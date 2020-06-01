Пензенцам рассказали о программе в День памяти и скорби

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
22 июня в Пензенской области пройдут онлайн-мероприятия (0+), посвященные Дню памяти и скорби.
Программу госучреждений области опубликовала пресс-служба регионального минкульта.
Напомним, Пензенская область 22 июня также присоединится к двум акциям (0+): «Свеча памяти» и «Минута молчания». Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, когда войска фашистской Германии внезапно атаковали западную границу СССР.