В Пензенской области – самые дешевые в ПФО рыба, молоко и хлеб

В Пензастате сообщили о том, что в регионе зафиксированы минимальные в ПФО цены на ряд продуктов.

Согласно данным мониторинга, в Пензенской области – самые дешевые в округе мороженая рыба (132,63 руб.), молоко жирностью 2,5-3,2% (62,26 руб. за литр) и сахар (30,38 руб.).

Кроме того, в регионе – минимальные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (42,24 руб. за килограмм), капуста (19,85 руб.) и морковь (28,73 руб.).

Также, по информации Пензастата, в регионе не выявили максимальные цены на продукты.