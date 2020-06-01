Covid-19. Стало известно о новых случаях заражения в Пензенской области

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
На портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе заболевших Covid-19 пензенцах на 19 июня.
С начала наблюдений в регионе зарегистрирован 4 151 случай заражений коронавирусом, из них новых – 75. При этом уже 3 530 пациентов вылечилось, 34 скончалось.
Всего по России выявлено 569 063 случая заражения, прирост за сутки составил 7 972 заболевших. 324 406 человек выздоровело, 7 841 пациент скончался.
Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Пензенцам необходимо не забывать про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.