Covid-19. Стало известно о новых случаях заражения в Пензенской области

На портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе заболевших Covid-19 пензенцах на 19 июня.

С начала наблюдений в регионе зарегистрирован 4 151 случай заражений коронавирусом, из них новых – 75. При этом уже 3 530 пациентов вылечилось, 34 скончалось.

Всего по России выявлено 569 063 случая заражения, прирост за сутки составил 7 972 заболевших. 324 406 человек выздоровело, 7 841 пациент скончался.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Пензенцам необходимо не забывать про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.